’لا علاقة له بالمفاوضات مع بغداد’’.. توضيح كردي بشأن اختيار وزير جديد للثروات الطبيعية

2021/01/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

تحدث عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيروان حسن، اليوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، عن اسباب ترشيح وزير جديد للثروات الطبيعية في الإقليم.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اختيار وزير جديد لادارة الثروات الطبيعية بالاقليم، لا علاقة له بالمفاوضات مع بغداد بشأن تسليم النفط لشركة سومو، وهو إجراء طبيعي لإدارة الملف النفطي داخل الإقليم".

وأضاف أن "الترشيح جاء بناء على اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة والمهنية، ولديها خبرة عالية لإدارة هذا الملف، خاصة في المرحلة الحالية التي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يمر بها الإقليم، نتيجة لانخفاض أسعار النفط".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة كردستان هو من كان يتولى إدارة الملف النفطي، والآن جاء ترشيح وزير جديد للقيام باصلاحات كبيرة تخدم الواقع الاقتصادي في الاقليم".

وأعلن المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، عن قيام مسرور بارزاني بترشيح كمال أتروشي وزيرا جديدا للثروات الطبيعية في حكومة كردستان بعد أكثر من سنة على تشكيل الحكومة.

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