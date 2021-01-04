الجوية: عقد رعاية الاضواء ’’المعدل’’ تم تمريره عن غفلة من أعضاء الادارة ولا بد من فسخه

2021/01/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية سمير كاظم اليوم الاثنين ( 4 كانون الثاني 2021)، بأن عقد الرعاية (المعدل)، بين شركة الاضواء والنادي، تم تمريره والمصادقة عليه من دون علم عدد من أعضاء الادارة.

وقال كاظم في حديث لـ (بغداد اليوم)، "اتفقنا في البداية بفقرات عقد بين إدارة النادي وشركة الأضواء للإنتاج الفني والتلفزيوني، وبفقرات محددة، لكننا تفاجئنا أنا وعدد من أعضاء الإدارة ومن خلال الاعلام بوجود فقرات جديدة لم يطلع عليها الا عدد محدود من الادارة والمحامي الخاص بالعقد المبرم".

وأضاف، "الفقرات الجديدة والكثيرة والتي لا يسع المجال لذكرها أغلبها تحدد النادي وتلزمه بأمور لم نتفق عليها في البداية، لذا فإن هذه الفقرات غير مبررة ولابد من فسخ العقد المبرم بين الطرفين".

وعن الشرط الجزائي الخاص بالعقد والبالغ سبعة مليارات و(500) مليون دينار عراقي في حالة فسخه، اكد كاظم، إن" الشرط الجزائي هو لعشرة سنوات، وفي حالة فسخ العقد فأن مبلغ الـ (300) مليون دينار عراقي هو إستحقاق الاضواء على النادي والذي تم إستلامه من قبل النادي بعد توقيع العقد".

وشدد، أنه "في حالة تمرير العقد الذي لم يحظى بالقبول والترحيب من قبل محبي وجمهور النادي، فسأضطر لتقديم إستقالتي من الادارة".

وكانت شركة الاضواء للإنتاج الفني والتلفزيوني قد وقعت عقد رعاية مع ادارة نادي الجوية بمبلغ قدره (750) مليون دينار ولمدة عشرة سنوات، وتظاهر جمهور النادي لإلغاء العقد.

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