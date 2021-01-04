توجيه جديد من القضاء بشأن مشاهدة الطفل المحضون

2021/01/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، بزيادة عدد أيام مشاهدة الحضون، وإتاحتها خلال العطل الرسمية.

وقالت صحيفة القضاء في عددها الصادر اليوم، إن "مجلس القضاء الأعلى أكد خلال جلسته المنعقدة حضوريا بتاريخ 17 /12 /2020 على موضوعة مشاهدة المحضون والتوجيه بزيادة عدد مرات المشاهدة مع اخذ النظر بالاعتبار الاتفاق بين الطرفين وترك تقدير اماكن المشاهدة للمناطق الاستئنافية كلا حسب ظروفها".

وأضافت، أن "المجلس وجه خلال جلسته الدورية (الفيديوية) المنعقدة خلال شهر كانون الأول بإمكانية دراسة التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال أيام العطل الرسمية مع زيادة أيام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين".

وتابعت الصحيفة، أن "معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى نظم ندوة لمناقشة الموضوع من خلال ورشة حضرها القضاة أعضاء هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لتعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية".

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