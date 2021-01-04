فالح الزيادي : غياب تام للعدالة الاجتماعية في قانون الموازنة .. ولن يمرر بصيغته الحالية

2021/01/04 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن كتلة / مستقلون/ البرلمانية فالح الزيادي :" ان تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2021 حال عرضه على مجلس النواب ، ولن يمرر بصيغته الحالية ".وقال الزيادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :"ان مجلس النواب عازم على اجراء تغييرات جذرية على قانون الموازنة 2021 ، و سيتم تعديل بعض الفقرات بصورة جوهرية بحسب صلاحيات مجلس النواب ، ما عدا اضافة مواد اضافية ".واوضح :" ان الموازنة فيها عجز كبير ، وهي موازنة ترف وليس تقشفا ، وهي تتنافى مع البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء ومع الظرف الراهن الذي يمر به البلد ، لذا هناك توجه من مجلس النواب لتعديل القانون بصورة كبيرة وجوهرية ،وسيتم حذف مبالغ كبيرة فيه ، غير واقعية ولا تتناسب وظروف البلد ، وبالتالي لن يمرر القانون بصيغته الحالية ".واشار الى :" ان بعض المواد في قانون الموازنة لا يمكن تمريرها وهي التي تمس المواطن ، خاصة رواتب ومخصصات الموظفين ".واضاف :" اننا لاحظنا في الموازنة غيابا تاما للعدالة الاجتماعية ، في توزيع ثروات البلد على المحافظات ، حيث لاحظنا فيها تمييزا مناطقيا ، وهذا الامر غير صحيح على اعتبار ان الشعب العراقي واحد ولا يمكن التمييز بينه .وايضا فيها تحيز واضح الى اقليم كردستان ، ووضع فقرات جديدة ، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا "./انتهى9

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