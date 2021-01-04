دولة القانون: الحديث عن انتخابات مبكرة “وهم” والبرلمان سيكمل دورته

2021/01/04 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الاثنين، أن كل من يتحدث عن إجراء الانتخابات المبكرة فهو واهم، مشيرا إلى أن البرلمان سيكمل دورته الحالية.وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن انتخابات مبكرة وهم من الخيال”، مبينا أن “التوقيتات الدستورية لعمر مجلس النواب هي من ستمضي”.وأضاف أن “استعداد الحكومة ومفوضية الانتخابات غير واضح بشأن الانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أن “هناك انفلاتا امنيا في محافظات الجنوب لاسيما محافظة ذي قار”.وأوضح السعداوي، أن “حديث الحكومة حول اجراء الانتخابات المبكرة مجرد إرضاء للشارع ولا يوجد هناك أي تطبيق على أرض الواقع”.



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