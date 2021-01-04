سامسونغ تعلن موعد طرح هاتفها الجديد 'غالاكسي إس 21'

2021/01/04 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

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هاتف غالاكسي الجديد

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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قررت شركة "سامسونغ " الكشف عن هاتفها الجديد، "غالاكسي إس 21" في موعد مبكر عما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة.

وبحسب تقارير إخبارية، فانه من المقرر أن تيم الكشف عن "غالاكسي إس 21 " في حدث تقديم الهاتف "Galaxy Unpacked" عبر الإنترنت في العاشرة صباحا من يوم 14 كانون الثاني الجاري تحت شعار "مرحبا بكم في بطولة كل يوم".

وكانت "سامسونغ" التي تعد حاليا أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم العالم، قد اعتادت على إطلاق حدثها النصف السنوي في شباط من كل عام، ولكنها يبدو أنها قررت استعجال الأمور هذه المرة للتعامل مع تحديات السوق بشكل أفضل في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تسريبات فان الهاتف الجديد سيتضمن ثلاث قياسات، وهي هاتف إس 21 بشاشة 6,2 بوصة، وإس 21 بلاس بشاشة 6,7 بوصة، وإس21 ألترا بشاشة 6,8 بوصة، وتأتي سلسلة إس لتستبدل سلسلة غالاكسي التي اشتهرت بها الشركة.

ونوهت بعض التسريبات إلى إن هاتف "إس21 ألترا" سيدعم خاصية القلم أس "S-Pen"، التي تستخدم في هواتف سامسونغ من طراز "نوت"، كما سيتيح الموديل بطارية ضخمة طويلة العمر نسبيا.

ولفتت تلك المصادر إلى إن سامسونغ قد تطرح هاتفها في منافذ البيع اعتبارا من 29 كانون الثاني الجاري.

في العام الماضي، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن أرباحها في الربع الثالث قد عززتها جزئيا مبيعات الهواتف الذكية، بما في ذلك "غالاكسي نوت 20".

جدير بالذكر ان رئيس شركة "سامسونغ" ورئيس قطاع الاتصالات المتنقلة، تي مون روه، أفاد الشهر الماضي، بان "الشركة الكورية ستوسع محفظتها من الهواتف الذكية القابلة للطي، مما يجعل هذه الأجهزة في متناول الجميع في العام 2021".

ر.إ

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