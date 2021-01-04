2021/01/04 | 12:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، الاثنين، عن إقامة أول معرض افتراضي للسلع الايرانية المستهدف تصديرها للسوق العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقامة أول معرض إفتراضي للسلع الايرانية المصدرة للعراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقامة أول معرض إفتراضي للسلع الايرانية المصدرة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).