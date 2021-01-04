العدالة البريطانية تحسم مصير أسانج اليوم

2021/01/04 | 12:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: الاحتجاجات التي شهدتها بغداد يوم أمس في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



إجراءات جديدة في بريطانيا لكبح تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا وبطء عملية التلقيح في فرنسا يجر انتقادات على الحكومة.



دونالد ترامب يمارس ضغوطا في ولاية جورجيا لتغيير نتائج الانتخابات لصالحه والعدالة البريطانية تحسم اليوم في مصير جوليان أسانج.

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