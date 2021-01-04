"المارينز" تستعد في اليابان.. تدريبات مكثفة تحسبا لأي مواجهة مع الصين

2021/01/04 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثف سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) تدريباته في اليابان، بسبب الصراع القائم على الجزر في غرب المحيط الهادئ، مما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الصين، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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