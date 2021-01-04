ديالى تعلن ايقاف انتشار “حبة بغداد” في صفوف اطفال ناحية محررة

2021/01/04 | 12:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الاثنين عن ايقاف انتشار مرض حبة بغداد في صفوف اطفال ناحية محررة شمال المحافظة.وقال مدير ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فرق الصحية نجحت في احتواء مرض حبة بغداد في صفوف اطفال العظيم بعد تسجيل اكثر من 50 اصابة خلال الاسابيع 3 الماضية”، لافتا الى “انطلاق حملة لعلاج المصابين بعد وصول ادوية من بعقوبة”.واضاف العبيدي،ان” الفرق الصحية نجحت في ايقاف انتشار الاصابات في صفوف الاطفال خاصة بالقرى”، مشيرا الى “ضرورة دعم المركز الصحي في ناحية العظيم بالادوية واللقاحات الفعالة من اجل انهاء وجود هذا المرض الذي يترك ندوب واثار على وجوه وايدي الاطفال الصغار وهو من الامراض التي تنتشر بين فترة واخرى لاسباب متعددة متعلق اغلبها بالبيئة”.وكانت ناحية العظيم سجلت عشرات الاصابات بمرض حبة بغداد في الاسابيع الماضية اغلبها في صفوف الاطفال الصغار.



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