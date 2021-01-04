الداخلية: صادرنا الآلاف من الأسلحة المنفلتة خلال الفترة الماضية

2021/01/04 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية مصادرة الاف الأسلحة في العديد من المناطق والمحافظات ضمن إجراءات ضبط السلاح المنفلت في البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريحات صحفية إن أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي هو السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وهو ما دفع الحكومة الى اجراء عمليات كبيرة في بغداد والمحافظات لنزع الأسلحة حيث تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى استمرار وتيرة العمليات الأمنية لمصادرة جميع الأسلحة الخارجة عن القانون.

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