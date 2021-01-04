صور..ليال عبود تتحدى فايروس كورونا

2021/01/04 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الفنانة اللبنانية ليال عبود أن تتحدى القلق الذي سببه فايروس كورونا حول العالم وتودع العام 2020 من خلال حفلين الاول كان في (بلازا بالاس) - طبرجا والثاني في مطعم (أديب بالاس) - ريفون وسط حضور فاق كل التوقعات لكن مع الحفاظ على القوانين التي فرضتها وزارة الصحة ومعها وزارة الداخلية والتي تنص على التباعد الاجتماعي وفق خطة وضعتها وزارة السياحة.

ليال أستغلت الحفلة الاولى وقدمت لاول مرة مع فرقتها الموسيقية أغنيتها الجديدة (أسمر) التي كتبها الشاعر الدكتور ميشال جحا ولحنها نجله جوزيف جحا، قبل أن تشتعل الاجواء بعدد من أغنياتها الخاصة وتترك عبود بصمة من الفرح بين الحاضرين بعد كل الازمات التي عانى منها لبنان ومازال.

ليال أنتقلت الى حفلتها الثانية و انت محطة جديدة للفرح والفن الجميل وقد تفاعل الحاضرين مع إطلالتها وأغنياتها وتمنت أن يكون العام 2021 نافذة أمل للغد الافضل بعيداً عن حالة الرعب التي سببها فايروس كورونا في جميع دول العالم.

عبود ودعت عام وأستقبلت أخر وفي جعبتها أكثر من أغنية جديدة ومن المقرر أن يتم تصوير أغنية (أسمر) على طريقة الفيديو كليب وفق رؤية مبتكرة، وسوف يلي ذلك اصدارات غنائية متفرقة بأكثر من لهجة عربية.

وكانت ليال قد حلت ضيفة على أكثر من محطة تلفزيونية لبنانية ضمن احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة وكانت أغنية (أسم ) الابرز في تلك الاطلالات.

PUKmedia المكتب الاعلامي للفنانة ليال عبود

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