خبير: الاستقرار الامني تضاعف في المناطق التي انسحبت منها القوات الأميركية

2021/01/04 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد الخبير الامني صالح رشيد، الاثنين، أن الاستقرار الامني تضاعف بنسبة 70% في المناطق التي انسحبت منها القوات الامريكية في العراق.وقال رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قراءة بسيطة لمجريات الاحداث الامنية في محيط القواعد العسكرية التي انحسبت منها القوات الامريكي في بغداد وكركوك وبقية المحافظات تدلل بان معدلات الهجمات الارهابية انخفض بشكل كبير والاستقرار الامني تضاعف بنسبة 70%”.واضاف رشيد،ان” كل التقارير الاستخبارية التي كانت تنشرها مواقع ووسائل اعلام غربية تشير الى ان انسحاب القوات الامريكي سيولد فراغات وحراك اكبر للمجاميع الارهابية لكن ماحدث مختلف تماما وهذا يعطي اجوبة كثيرة عن تساولات الراي العام”.وأشار إلى أن “القوات العراقية بوجود الحشد الشعبي الى جانب بقية التشكيلات الامنية قادرة على سحق اي تهديد امني في اي منطقة في البلاد نظرا لما تمتلكه من قدرات قتالية كبيرة”.وكانت القوات الامريكية انسحبت من عدة قواعد عسكرية في العراق خلال الاشهر الماضية وانحسر تواجدها في 3 قواعد بالوقت الراهن.



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