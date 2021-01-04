ارتفاع اسعار الذهب وانخفاض الدولار في اسواق كربلاء

2021/01/04 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

بشكل طفيف امام الدينار العراقي في

الاسواق المحلية بكربلاء، اليوم

الاثنين، (1/4/ 2021).

وبلغت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$:

سعر بيع الدولار = 143.9

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