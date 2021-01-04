لذكرى تأسيس الجيش ..اطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد

2021/01/04 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عن اطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد استعدادا لاحياء ذكرى تأسيس الجيش “.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” تمر علينا ذكرى عزيزة وهي ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني، وتجري الان الاستعدادات لإحياء هذه المناسبة، وستكون اليوم ممارسة باطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، لذلك نسترعي الإنتباه”.

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