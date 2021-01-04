النزاهة تكشف عن أوائل المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة لعام ٢٠٢١

2021/01/04 | 12:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن أوائل المفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام 2021″.

الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث.

وتابعت إنها تلقت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصة بكل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب (حسن كريم الكعبي)، ورئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد)، والنائب (محمد شياع السوداني) .

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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