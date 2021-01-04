صيد ثمين بقبضة الاستخبارات العراقية.. ’30 عراقيا استشهدوا بمفخخته’

2021/01/04 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الاثنين، القبض على ارهابي ببغداد، بتهمة اشتراكه بتفجير عجلة مفخخة في محافظة المثنى في العام 2016....

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