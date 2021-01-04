شاهد: حشود غفيرة تحيي ذكرى ’قادة النصر’ عند روضة الشهيد ’المهندس’

2021/01/04 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في مدينة النجف الاشرف جنوب العراق فعاليات في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر....

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