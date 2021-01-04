احذر التطبيقات المخادعة.. هل تريد معرفة من زار حسابك على إنستغرام؟

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادةً، يبحث كثير من المستخدمين عن طريقة محددة تتيح لهم معرفة من زار حساباتهم الشخصية أو شاهد المحتوى الذي يقومون بنشره في إنستغرام (Instagram) ونعني هنا مشاهدة المحتوى فقط بدون التفاعل معه.

ويقومون من أجل هذا بتثبيت العديد من التطبيقات التي تدعي الحصول على معلومات دقيقة حول من شاهد المحتوى الذي تنشره أو زار حسابك، لكن الحقيقة أن تطبيق إنستغرام ليس لديه طريقة واضحة تتيح لك ذلك، لماذا؟

الجواب المنطقي هو من أجل حماية خصوصيتك، لأن إتاحة هذه الميزة ستشكل أسوأ طريقة لانتهاك خصوصية مستخدمي التطبيق.

إذًن، هل تفي تطبيقات الجهات الخارجية بما تعد به بالفعل؟

إذا أجريت بحثا سريعا في متجري “آب ستور” (App Store) أو “غوغل بلاي” (Google Play) فستجد العشرات من تطبيقات الجهات الخارجية التي تعدك بمعرفة من زار حسابك في إنستغرام أو اطلع على منشوراتك بدون التفاعل معها، ولكن الحقيقة أن معظم هذه التطبيقات مزيفة ومخادعة.

يقول أليكس هيد كبير مسؤولي البحث والتطوير بشركة سيكيورتي سكور كارد (SecurityScoreCard) إن أي تطبيق يدعي القيام بذلك “مخادع وغير شرعي” فبدلًا من ذلك “يقوم على الأرجح بعملية بسيطة للغاية من خلال سحب أسماء مستخدمين عشوائية وإنشاء قائمة مختلفة في كل مرة تقوم فيها بفتح التطبيق لمعرفة من زار حسابك الشخصي أو قرأ منشوراتك، وفي الحقيقة يقوم التطبيق بتتبعك وجمع بياناتك فعليًا لبيعها لاحقًا لشركات البيانات لاستهدافك بالإعلانات الموجهة”.

ولكن هذا لا يعني أن كل التطبيقات مخادعة أو كاذبة، فوفقًا لموقع بيزنس إنسايدر (Business Insider) فإن أحد التطبيقات المفضلة للمستخدمين للحصول على مزيد من المعلومات حول متابعيهم أو غير المتابعين هو فولوميتر (Followmeter) وهو متاح مجانًا في “غوغل بلاي” و”آب ستور”.

ولكن التطبيق في الوقت نفسه لا يقوم بإخبارك بشكل صريح بمن زار حسابك أو قرأ منشوراتك، وبدلًا من ذلك يوفر مقاييس إضافية، مثل: من الذي ألغى متابعتك، أو من تتابعه ولا يتابعك، وهذه هي البيانات التي يمكنك التحقق منها يدويًا، لذا فمن المرجح أن تكون دقيقة.

ولكن هل يوفر تطبيق إنستغرام طريقة أخرى لمعرفة من زار حسابك؟إحدى الطرق الشرعية للحصول على معلومات واضحة وموثوقة حول من زار حسابك أو قرأ منشوراتك هو تحويل حسابك في إنستغرام إلى حساب أعمال (Business Account) أو حساب مبدع أو منشئ (Creator Account).

حيث يمكنك الوصول إلى رؤى واضحة حول حسابك، مثل: نظرة عامة على عدد الحسابات التي شاهدت المحتوى الذي قمت بنشره، والحسابات التي تفاعلت مع هذا المحتوى، وعدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ منشوراتك الفردية، ولكن لن تتمكن من رؤية من زار حسابك بالضبط، وعلى الأقل يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بهذه الطريقة.

قصص إنستغرام

تتيح لك ميزة قصص إنستغرام (Instagram stories) رؤية الأشخاص الذين شاهدوا قصتك، حيث يمكنك الضغط على الأيقونة الموجودة بالجهة السفلى في قصتك لعرض قائمة بالأشخاص الذين شاهدوها.

ومع أن هناك شائعات تقول إن هذه القائمة تُعرض بحسب ترتيب الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك أكثر من غيرهم، حيث إن أكثر الأشخاص الذين زاروا حسابك سيكونون في أعلى القائمة، فإن جوليان غوتمان أحد مسؤولي إنستغرام قد نفى هذا الأمر، حيث ذكر أن القائمة الأولوية “تعطي للحسابات التي تتفاعل معها كثيرًا، بعكس ما أُشيع سابقًا”.

وأخيرًا، لا توجد أي طريقة تمكنك من مشاهدة من زار حسابك أو اطلع على منشوراتك ولم يتفاعل معها في تطبيق إنستغرام، وهذا الأمر جيد للحفاظ على خصوصية مستخدمي التطبيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احذر التطبيقات المخادعة.. هل تريد معرفة من زار حسابك على إنستغرام؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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