2021/01/04 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصنف نيسان كيكس كسيارة كروس اوفر تحت المدمجة ذات تصميم أنيق جذاب.



وتأتي بالكثير من المميزات العملية مع إعتمادية عالية وكفاءة إستهلاك وقود تجعلها مناسبة للشباب.



وقد حصلت مؤخراً على تحديث يجعلها أكثر حداثة وجرأة مع موديل 2021. ولذا نعقد اليوم مقارنة بين موديل 2020 و2021 مع إستعراض صور موديل 2021 أولاً على الترتيب.

التصميم الخارجي

كان موديل 2020 من نيسان كيكس يتسم بالبساطة والهدوء في التصميم، وربما الملل بالنسبة للبعض.



لذلك قررت نيسان أن تحدث إختلافاً واضحاً مع نيسان كيكس 2021 التي أصبحت أكثر جاذبية بكثير من سابقتها، بفضل الشبك الأمامي الجديد على شكل حرف V المحاط بمصابيح أمامية LED جديدة، ومنافذ هواء رياضية، ومصابيح ضباب جديدة أيضًا.

بالطبع لم تكتفي نيسان بهذه الترقيات التصميمية، حيث حصلت نيسان كيكس 2021 أيضاً على مصد خلفي جديد، ومصابيح خلفية LED محدثة، وجنوط مُعاد تصميمها، وخيارات طلاء بثلاثة ألوان جديدة، وثلاثة خيارات طلاء جديدة ثنائية اللون.

المقصورة الداخلية

وما ينطبق على الخارجية ينطبق على الداخلية أيضاً، حيث تبدو نيسان كيكس موديل 2020 مملة للغاية من الداخل إلى جوار موديل 2021 المحدث، بعد أن حصلت على مقاعد عصرية، وشاشة معلومات السائق مقاس 7 بوصة، ومنفذ USB Type-C إضافي، ونظام ترفيهي جديد مقاس 8 بوصة في الفئات العُليا يدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام صوتي بوز إختياري.

القوة والأداء

كانت نيسان كيكس 2020 تأتي مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لترات بقوة 118 حصاناً و156 نيوتن متر من عزم الدوران مع متوسط إستهلاك وقود يبلغ 7.7 لتر/100 كم أثناء القيادة داخل المدينة و 6.3 لتر/100 كم على الطرقات السريعة. ولكن مع موديل 2021 تم رفع القوة والعزم إلى 122 حصاناً و155 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما حسنت نيسان تجربة القيادة بفضل المكابح الخلفية الجديدة، ونظام التحكم الذكي في السرعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقارنة نيسان كيكس 2021 و2020) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقارنة نيسان كيكس 2021 و2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).