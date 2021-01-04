قيادي بالجبهة العراقية محذرا من انهيار النظام السياسي: 2021 سيشهد تغييرا هائلاً - عاجل

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الجبهة العراقية، أثيل النجيفي، اليوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، من إنهيار النظام السياسي في العراق، فيما أشار إلى ان عام 2021، سيشهد تغييرا هائلا في النظام، حسب قوله.

وقال أثيل النجيفي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم مشاركة بعض الاطراف السياسية العراقية في الانتخابات المقبلة سيضعف من مصداقية الانتخابات، لكن الخطر الأكبر هو في بقاء النظام العراقي على ما هو عليه حالياً".

وأضاف النجيفي، ان "وضع النظام السياسي في العراق في مرحلة خطرة"، مبيناً أن "استمرار الوضع في البلاد على ما هو عليه حالياً يهدد النظام بالانهيار".

وتابع القيادي في الجبهة العراقية، أن "العملية الانتخابية وفي حال مضت على ما هي عليه او ليس بمشاركة كل الاطراف السياسية العراقية، ولم يكن هناك تغيير حقيقي في الوضع العراقي على مختلف الاصعدة، فلن يمر عام 2021 دون تغييرات هائلة في الوضع العراقي".

وفي وقت سابق ، رأى رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (31 كانون الأول 2020)، ان منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 "لا يُمكنها خدمة المواطن".

وقال صالح، في بيان له، نشره مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

واضاف رئيس الجمهورية، "نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات التي تعصف بالبلد".

واكد بالقول "لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".

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