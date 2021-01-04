2021/01/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، القبض على متهمين، قاما باختطاف طفل واغتصابه وتعذيبه شرقي بغداد.

وقالت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال التجوال لمتابعة قاطع المسؤولية تم العثور على احد الأطفال مقيد الأيدي ومعرض لجروح بليغة في كافة انحاء جسمه في منطقة حي الامين ببغداد".

وأضافت، أنه "بعد الاستفسار منه تبين قيام أشخاص باختطافه واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وتابع البيان، أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على متهمين اثنين في المنطقة اعلاه والذين اعترفا قيامهما بالجريمة النكراء".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم تدوين اقوالهما بالاعتراف وتسليمهما الى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اختطفا طفلاً وقاما باغتصابه وتعذيبه شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اختطفا طفلاً وقاما باغتصابه وتعذيبه شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).