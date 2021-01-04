دار الافتاء المصرية تصدر حكماً بشأن تخزين لقاحات كورونا

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، حكماً بشأن تخزين الأدوية المخصصة للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدار، في تغريدة له، على "تويتر"، إن "تخزين أدوية علاج كورونا والمستلزمات الطبية واحتكارها لا يجوز شرعا وهو من كبائر الذنوب".

وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن موعد بدء حملة التطعيم في البلاد، بعد أن اعتمدت مصر اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت زايد، أن هيئة الدواء المصرية الحكومية أصدرت الترخيص الرسمي للقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، الذي تبلغ فاعليته أكثر من 79 في المئة.

ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر، وتشمل 50 ألف جرعة، لكن وزيرة الصحة المصرية أوضحت أن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية.

وستشمل الجرعة الثانية 50 ألف جرعة إضافية، ومن المتوقع وصولها "بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير الحالي".

وبحسب وزارة الصحة المصرية فإن الأولوية في التطعيم ستكون للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ويستخدم لقاح مجموعة "سينوفارم" فيروسا "غير نشط" يثير استجابة مناعية لدى متلقيه، تمكنه من مقاومة الوباء.

وكشفت زايد أن مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني، و20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنها تتوقع وصول أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير".

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