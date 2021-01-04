أسعار النفط ترتفع وبرنت فوق 53 دولارا

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفع النفط الاثنين، مدعومًا بتراجع الدولار قبل اجتماع تحالف أوبك + لتقرير ما إذا كان بإمكانه مواصلة رفع الإنتاج حيث أن تصاعد عدوى فيروس كورونا يخنق تعافي الطلب العالمي على الطاقة.أعاد تحالف اوبك 500000 برميل يوميًا إلى السوق هذا الشهر ويجتمع يوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر شباط.و قال الأمين العام …

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