مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشأن استئناف الدوام في فروعه

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، اعتبار هذا اليوم مخصصا لاغراض التطبيق وغلق ابواب المصرف نظرا لاعتبار الاحد الموافق ٣ كانون الثاني عطلة رسمية .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :" ان المصرف سيستأنف العمل يوم غد الثلاثاء لاستقبال زبائنه وتقديم الخدمات المصرفية"./انتهى8

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