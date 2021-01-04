شرطة بغداد تؤكد منعها استخدام ركوب الدراجة النارية من قبل اكثر من شخص مع عدم وجود استثناءات

2021/01/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت قيادة شرطة بغداد منعها استخدام ركوب الدراجة النارية من قبل اكثر من شخص ، مع عدم وجود استثناءات.وقالت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " نظرا لاستغلال بعض المجرمين الدراجات النارية في تنفيذ مآربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية، جددت قيادة شرطة بغداد دعوتها المواطنين من مستخدمي الدراجات النارية إلى الالتزام بالتوجيهات والوصايا والتعليمات الأمنية الخاصة بمنع استخدام الدراجة من قبل اكثر من شخص ، وان المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية " ، مؤكدة عدم وجود استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام./انتهى9

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