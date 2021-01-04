2021/01/04 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي سيلتا فيغو عن إصابة لاعبه إياجو أسباس بتمزق في ألياف عضلة الفخذ الأيمن ذات الرأسين، وبهذا سيفقد النادي خدمات هدافه على الأقل خلال مواجهتي إبيزا الثلاثاء المقبل في ثاني أدوار كأس الملك ثم فياريال الجمعة في “الليغا”.

وأصيب هداف المسابقة الحالي بجانب جيرارد مورينو برصيد 9 أهداف في بداية الشوط الثاني لمواجهة الأمس أمام ريال مدريد.

يذكر أن نوليتو لاعب الفريق لم يتمكن أيضا من استكمال هذا اللقاء بسبب إصابة ولكن طفيفة في نفي عضلة الفخذ الأيمن.

التالي

منذ 20 ساعة

بوغبا يرحل عن “الشياطين الحمر” في الميركاتو الصيفي

منذ 21 ساعة

يوفنتوس يواجه أودينيزي بهدف تصحيح المسار

منذ يوم واحد

ملاعب تنس عالمية في العراق

منذ يومين

القيثارة الخضراء تستعيد وصافة الدوري الممتاز من بوابة الميناء

منذ يومين

عبد الزهرة وعبد الرحيم يقودان النوارس للفوز على القاسم

منذ يومين

الدوري الإنجليزي: توتنهام يتحدى ليدز في لقاء محفوف بالمخاطر

منذ يومين

جدول مباريات اليوم في العراق والعالم

منذ 3 أيام

إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام الأولمبي اللبناني

منذ 3 أيام

الحدود يزيد متاعب النجف في دوري الكرة الممتاز

منذ 3 أيام

مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة أسباس بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة أسباس بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).