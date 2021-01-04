اجراءات قانونية بحق 13 مصرفًا وتجّار.. القضاء يكشف أولى نتائج “مزاد بيع العملة”

2021/01/04 | 12:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مجلس القضاء الأعلى عن اجراءات اتخذتها المحاكم الخاصة، ضد مصارف وتجار مشتركين بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي، من خلال سحب الدولار من البنك دون تقديم شهادات حقيقية عن استيراد بضائع، ما ادى الى تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة القضاء أن مجلس القضاء وجه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني من تجار العملة الأجنبية والتجار المحتكرين للبضائع والسلع.

وذكر القاضي المختص، وفق التقرير، أن “التحقيق الذي وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد”.

وقررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة االقتصادية اتخاذ االجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

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