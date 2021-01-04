اليوم الاثنين.. تعرف على أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2021/01/04 | 12:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مراسل.اليوم الاثنين، بارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

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