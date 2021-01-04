لأول مرة.. اختلال بميزان البنك المركزي: الاستثمارات والاحتياطي يتراجع مقابل مطلوبات المالية

2021/01/04 | 12:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تجاوز حجم مطلوبات البنك المركزي لوزارة المالية، حجم استثمارات البنك الاجنبية، ولأول مرة بتاريخ البنك.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “لاول مرة تتجاوز حجم مطلوبات البنك المركزي لوزارة المالية حجم استثمارات البنك المركزي الاجنبية حيث ارتفعت قيمة مطلوبات على وزارة المالية اكثر من 38 ترليون خلال شهر نوفمبر بارتفاع بلغ 8 ترليون مقارنة مع شهر اكتوبر بينما انخفضت قيمة استثمارات البنك المركزي لتصل الى 29.67 ترليون دينار بعد كانت بحدود 31.87 ترليون دينار خلال شهر اكتوبر”.

واضاف “كما انخفضت قيمة النقد والذهب الاحتياطي لدى البنك المركزي من 19.22 خلال شهر اكتوبر لتصل الى 17.7 ترليون دينار في شهر نوفمبر ويعود هذا الانخفاض الى اقتراض وزارة المالية خلال الاشهر الماضية من البنك المركزي الامر الذي ادى الى تقليل حجم الاحتياطات من العملة الاجنبية والاستثمارات والذهب”.

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