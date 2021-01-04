اغتصباه وعذباه .. متهمان يعترفان باختطاف طفل في بغداد

2021/01/04 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على شخصين بتهمة اختطاف طفل واغتصابه وتعذيبه في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "من خلال التجوال لمتابعة قاطع المسؤولية تم العثور على احد الأطفال مقيد الأيدي ومعرض لجروح بليغة في كافة انحاء جسمه في منطقة حي الامين ببغداد وبعد الاستفسار منه تبين قيام أشخاص باختطافه واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة".

واضافت: "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على متهمين اثنين في المنطقة اعلاه واللذين اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء، حيث تم تدوين اقوالهما بالاعتراف وتسليمهما الى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي".

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