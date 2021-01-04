2021/01/04 | 12:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب حسين العقابي

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

248 مشاهدة

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، رفضها لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة "ازلام" النظام السابق المرسل من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 4 كانون الثاني 2021، إن "اللجنة القانونية النيابية رفضت تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة ازلام النظام السابق المرسل من رئاسة الجمهورية القاضي بحذف نص مادة تتعلق بمحاكمتهم واستبدالها بمحاكمة مجرمي داعش الارهابي بالمحاكم العراقية".

واضاف ان "اللجنة القانونية ضد فكرة الغاء قانون المحكمة الجنائية العليا بصفته قانونا دستوريا وهناك جرائم ارتكبها ازلام النظام السابق بعضها غير منظورة امام القضاء".

وأشار إلى ان" تلك الجرائم جزء من العمليات الارهابية لذلك تم رفض مشروع القانون بالمقابل نعمل على مشروع جديد لتشكيل محكمة جنائية عراقية تتضمن ايضا محاكمة مجرمي تنظيم داعش الارهابي مع الاستفادة من مشروع قانون المحكمة الجنائية العليا كمادة اولية لتشريع القانون المذكور".

جدير بالذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا تتمتع بالاستقلال التام، وتسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر، وتشمل الجرائم الاتية :جريمة الابادة الجماعية ، الجرائم ضد الانسانية ، جرائم الحرب، وانتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية ترفض مقترح رئاسة الجمهورية بشأن تعديل قانون المحكمة الجنائية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية ترفض مقترح رئاسة الجمهورية بشأن تعديل قانون المحكمة الجنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).