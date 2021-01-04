الشابندر: بدأ العد التنازلي على ارتكاب ترامب حماقة في العراق

2021/01/04 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رأى النائب السابق عزت الشابندر، الاثنين، أنه بدأ العد التنازلي على عزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ارتكاب حماقته في العراق والمنطقة.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، إنه “بعد اعادة انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة الكونغرس وصدور رسالة موقّعة من قِبَل عشرة وزراء دفاع سابقين لايشككون بنزاهة الانتخابات الامريكية ونتائجها ، وبعد فضيحة مكالمته التليفونية مع مسؤول ولاية جورجيا ،، بَدءَ العدُّ التنازلي لعزيمة ترامب على ارتكاب حماقته في العراق والمنطقة”.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتل الأراضي العراقية وتهاجم القادة الايرانيين على ارض العراق.



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