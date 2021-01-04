القبض على متهمين بحوزتها أسلحة كاتمة وصواعق في حي الجهاد

2021/01/04 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تلقي القبض على اثنين من المتهمين بحوزتهم كواتم صوت وصواعق غرب العاصمة بغداد...

تمكنت قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية وخلال عملية امنية من القاء القبض على اثنين من المتهمين بناءاً على معلومة استخبارية من احد المصادر العاملة وبحوزتهم كواتم صوت عدد 2 وصواعق عدد 13 في منطقة "حي الجهاد" ببغداد تم تسليمهما مع المواد المضبوطة الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم .

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