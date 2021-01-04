روسيا.. 23,3 ألف إصابة و482 وفاة جديدة بكورونا

2021/01/04 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت روسيا اليوم الاثنين 23351 إصابة و482 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 24150 إصابة و504 وفيات في إحصائية أمس الأحد.

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