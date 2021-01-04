العراق يشترك بنظام عربي يهدف لاعتماد الدينار العراقي في منصة مدفوعات الكترونية

2021/01/04 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الإثنين، تشغيل منصة للدفع الإلكتروني عبر حدود الدول العربية.

وذكر البنك في بيان، أنّ المنصة التي تحمل اسم (بنى) تهدف إلى العمل على توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية”، مشيراً إلى أنّ العمل فعليًا قد بدأ بالمنصة الخاصة “للمدفوعات العربية البينية”.

وأوضح البيان، أنّ “المنصة تعمل على توفير خدمات المقاصة والتسوية في الوقت الفعلي للتحويلات المالية عبر الحدود بين الدول العربية وبالعملات العربية والدولية، وقد تم تنفيذ أول حركة من خلال المصارف بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وبعملة الدرهم الإمارتي”.

كما ذكر البيان، أنّ “البنك المركزي العراقي وعددًا من المصارف المحلية قاموا بتوقيع اتفاقية وإكمال المتطلبات الفنية للمشاركة في المشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي”، مؤكدًا أنّ “العمل يجري لاعتماد الدينار العراقي في النظام للمرحلة القادمة”.

وأشار البيان، إلى أنّ “المصارف المشاركة في الدول العربية ستتمكن من إرسال واستلام المدفوعات فيما بينها بصورة آمنة وموثوقة، فيما ستُساعد هذه المنصة على تقليل اللجوء إلى المراكز العالمية من البنوك المراسلة في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية مما يسهم في تقليل الوقت والكلف المصاحبة على المصارف وزبائنهم”.

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