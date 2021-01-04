راضي شنيشل : طموحي هو إعادة الزوراء الى وضعه الطبيعي

2021/01/04 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

كشف مدرب فريق الزوراء لكرة القدم راضي شنيشل عن تفاصيل عقده مع ادارة النادي مؤكدا عزمه على إعادة الفريق الى وضعه الطبيعي كمنافس في البطولات المحلية والاسيوية.

وقال شنيشل في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الاثنين، إنه " تم الاتفاق مع الهيأة الادارية للنادي بتدريب فريق الكرة الاول بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2020- 2021 ، بعدها لكل حادث حديث "، مبينا ان " الطاقم المساعد المؤلف من حيدر عبد الامير وحسام فوزي ومدرب الحراس صالح حميد ومدرب اللياقة البدنية نصير عبد الامير و المحلل الفني عبد الامير ناجي، تم اختياره من قبله هو ولم تفرض ادارة النادي اي واحد من الاسماء الموجودة على لائحة الجهاز الفني ".

واضاف شنيشل ان " العودة لتدريب فريق الزوراء هي شرف كبير، وتركيزه ينصب حاليا على اعادة الفريق الى وضعه الطبعي وبث روح المنافسة بين لاعبيه في مهمته المحلية والقارية ".

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