بتهمة الإرهاب.. صدور مذكرات قبض بحق قائممقام عنه و5 من اعضاء الحزب الاسلامي

2021/01/04 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاثنين، عن صدور مذكرة قبض واعتقال بحق قائممقام قضاء عنه و 5 من اعضاء الحزب الاسلامي في القضاء.



.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القضاء اصدر مذكرة قبض بحق قائممقام قضاء الرطبة غربي الانبار، سعيد العاني وفق المادة 4/ ارهاب وخمسة من اعضاء مكتب الحزب الإسلامي في القضاء “.واضاف المصدر، ان”المعلومات المتوفرة لدى الحكومة المحلية تفيد بأن صدور المذكرة ربما تكون على خلفية اعترافات للمطلوبين للقوات الامنية ذكروا أسماء الأشخاص الذي صدرت بحقهم اوامر القبض اثناء سير التحقيق”.يشار الى ان قضاء عنه غربي الانبار شهدت قبل شهرين تقريبا تعرض معاون مدير صحة القضاء لتفجير ارهابي جراء انفجار عبوة لاصقة داخل سيارته الشخصية واعتقلت القوات الامنية العديد من المشتبة بتورطهم بالحادث .



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