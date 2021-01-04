بالصور:جراح كربلائي يزرع يد مُصاب داخل بطنه

2021/01/04 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية

في كربلاء المُقدسَة ، الإثنين ، عن "

نجاح أحد أطبائها الإختصاص في مجال

الجراحة التجميلية من إجراء عملية

جراحية ، مُستخدماً تقنية زراعة يد

مُصاب داخل بطنه " .

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