غرب كوردستان يسجل ادنى معدل اصابات بكورونا

2021/01/04 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن تسجيل ادنى معدل اصابات بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 14 اصابة جديدة " 7 ذكور و7 اناث" وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان معدل الاصابات هو الادنى منذ شهرين.

واضافت: ان الاصابات الجديدة توزعت كالاتي: قامشلو 4، تل تمر 1، ديرك 5، كركي لكي/ معبدة 1، تربة سبيه 1، الرقة 1، الشهباء 1، مشيرة الى تسجيل حالة شفاء واحدة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8113 حالة مؤكدة، منها 276 حالة وفاة، و1150 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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