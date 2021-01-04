اطلاق مدفعية صوتية في بغداد

2021/01/04 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الاثنين، ان استعدادات جارية لاحياء ذكرى تأسيس الجيش.

واضاف في بيان مقتضب، تابعه PUKmedia: انه ستكون اليوم ممارسة باطلاقات مدفعية صوتية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، لذلك نسترعي الإنتباه.

PUKmedia متابعة

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