جريمة ثانية ضد طفل في بغداد خلال ساعات

2021/01/04 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين اقبلا على اختطاف طفل واغتصابه وتعذيبه في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021) إنه "من خلال التجوال لمتابعة قاطع المسؤولية تم العثور على احد الأطفال مقيد الأيدي ومعرض لجروح بليغة في كافة انحاء جسمة في منطقة حي الامين ببغداد".

وأضاف البيان، "بعد الاستفسار منه تبين قيام أشخاص بأختطافه واغتصابه وتعذيبه باستخدام آلة جارحة".

وأكد البيان، "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأشار البيان، إلى اعتقال "متهمين اثنين في المنطقة ذاتها وقد اعترفا بجريمتهما النكراء، وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف وتسليمهما إلى مركز الشرطة بموجب وصل استلام أصولي".

وأعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، صباح اليوم، القبض على متهم بقتل ابنه ’نحرا’ شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، إن "دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل بعد ورود اتصال من أحد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (١٠٤)، حيث أخبر بقيام أحد الأشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر ٣ سنوات نحراً ضمن منطقة حي اور".

وتابع، "وقامت المديرية بتوجيه دوريات النجدة إلى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الأزقة"، مشيرة إلى "قيامها بتسليمه إلى الجهات المختة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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