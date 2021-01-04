ارتفاع حصيلة هجوم

2021/01/04 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن عدد قتلى الكمين الذي نصبه تنظيم داعش لحافلة على طريق يربط محافظة الرقة بدمشق قد وصل إلى 15 قتيلا.

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