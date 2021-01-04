العراق.. ايقاف رواتب 10 الاف موظف

2021/01/04 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان، قطع رواتب غير قانونية لأكثر من 10 آلاف شخص في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنه دعما لقانون الاصلاح رقم 2 سنة 2020 تم تحديد سير قانون اصلاح الرواتب والتقاعد في الاقليم، لافتة إلى أنه تم إيقاف رواتب 10609 موظفين يتقاضون رواتب غير قانونية.

وأضافت أن الإيقاف شمل الرواتب التقاعدي لـ 10609 من الموظفين الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة، مبينة أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم إيقاف رواتبهم 21588 شخصاً يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً.

وأشارت إلى أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة، وظيفية، تقاعدية يصل عددهم إلى 3909 اشخاص، والموظفين الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص.

ولفتت وزارة المالية إلى أنه في حال تضرر أحد الموظفين من القرار أعلاه بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر.

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