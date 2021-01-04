الهجرة والمهجرين توزع نحو 464 الف حصة اغاثية

2021/01/04 | 13:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة و المهجرين حصصا اغاثية بلغت ( 462,928 ) حصة بين الأسر النازحة والعائدة في محافظات " بغداد، دهوك، السليمانية، اربيل ، نينوى، كركوك، ديالى، انبار، صلاح الدين، النجف الاشرف،كربلاء، المثنى، البصرة، ذي قار، بابل ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية وكسوة ملابس و مفروشات ارضية و بطانيات "، وذلك خلال العام 2020.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة في عدد من المحافظات بضمنها بغداد بفرعيها الكرخ و الرصافة (7,830) حصة اغاثية بين النازحين في مناطق مختلفة ببغداد ، و (154,130 ( حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مركز محافظة دهوك و مناطق العمادية و مانكيش و زاويتة و شاريا و القوس و مخيمات ( الداودية و مام رشان و شاريا و خانكي و راونكة و كبرتو 1 و 2 و باجندكندالا 1 و 2 و بيرسيفي 1 و 2 ‏، اضافة الى (112,661) حصة اغاثية للنازحين في مركز محافظة السليمانية ‏و مناطق حلبجة و شاره زوور و زرگاري و كفرى و كلار و قرتوو و دربندخان و جمجمال و تكية جبارة و سنكاو و تكية كاكا مه ند و شورش و بازيان و سيد صادق و دوكان و بيرة مكرون و عربت ‏ و كنسية ما يوسيف و مخيمي اشتي و عربت ، و(45,527) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيم ديبكة و مناطق سوران و كسنزان و مناطق مختلفة في محافظة اربيل " ‏.

واضاف جهاكير ان " كوادر الوزارة في محافظة ديالى وزعت (57,256) حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في خانقين و بعقوبة و الخالص و السعدية "، و(25,623) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في الحضر و زمار و سهل نينوى و تل عبطة و الموصل و القيارة و تلعفر و ربيعة و النازحين في مخيم السلامية، الى جانب توزيع (16,140) حصة بين العائدين الى الرمادي و الفلوجة و الخالدية و القائم و النازحين في مخيم عامرية الفلوجة التابعة الى محافة الانبار، و(10,070) حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في سامراء و الطوز و بلد و الشرقاط و بيجي و تكريت الضلوعية و حمرين و مكحول التابعة الى محافظة صلاح الدين ".

وتابع ان " كوادر فرع الوزارة في محافظات كركوك والنجف الاشرف و كربلاء المقدسة و المثنى و البصرة و ذي قار و بابل وزعت (33,691 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مناطق مختلفة من تلك المحافظات".

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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