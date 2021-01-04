ايقاف رواتب اكثر من 10 آلاف موظف في اقليم كوردستان

2021/01/04 | 13:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان عن ايقاف صرف رواتب اكثر من 10 الاف موظف غير قانونيين.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: بالاعتماد على قانون الاصلاح رقم 2 لسنة 2020 والتعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان قررنا، ايقاف رواتب وتقاعد 10609 موظفا تم تسجيلهم في نظام التسجيل البايومتري اكثر من مرة وتبلغ اعداد ملفاتهم 21588 ملفا استلموا رواتبهم بشكل غير قانوني.

واوضح البيان: ان اي موظف يتضرر من هذا القرار عليه تقديم اعتراض الى الاطراف المعنية خلال الفترة المحددة.

وتابع البيان: ان الموظفين المشمولين بايقاف رواتبهم هم الذين يستلمون رواتب من دائرتين وعددهم 791 موظفاً وتبلغ عدد ملفاتهم 1339 ملفاً، والموظفين المستمرون بالعمل والذين يتقاضون رواتب تقاعدية بأي سبب كان وعددهم 3909، وتبلغ اعداد ملفاتهم 8147 ملفاً.

وقال البيان: كما تم ايقاف رواتب الاشخاص الذين يتسلمون راتبين تقاعديين وعددهم 5909 وتبلغ اعداد ملفاتهم 1180 ملفاً.

PUKmedia خاص

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