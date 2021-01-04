برلمان كردستان يستأنف جلساته الأربعاء المقبل

2021/01/04 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..من المقرر ان يعقد برلمان اقليم كردستان، جلسته الاستثنائية رقم 1 للعام الخالي يوم الاربعاء المقبل.وقالت هيئة رئاسة برلمان كردستان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “برنامج عمل الجلسة الاستثنائية رقم 1 للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ستكون على فقرتين”.واضافت: ان “الفقرة الاولى ستكون التصويت على منح الثقة لكمال عبدالحميد عبدالرحمن لتسلم منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 لقانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل”.وتابع البيان ان “الفقرة الثانية في الجلسة الاستثنائية ستكون التصويت على مشروع قانون بيع وتاجير ممتلكات الدولة في اقليم كوردستان وفقا لاحكمام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان”.



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