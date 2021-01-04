رونالدو يتجاوز بيليه ويصبح ثاني الهدافين في تاريخ كرة القدم

2021/01/04 | 13:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، إنجازاً جديداً إلى سجل أرقامه القياسية بعد أن أصبح الثاني في قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم المحترفة برصيد 758 هدفاً (على صعيد تسجيل الأهداف مع الأنديةوالمنتخبات) متخطياً أسطورة كرة القدم بيليه (757 هدفاً).

إنجاز رونالدو الجديد حققه بعد أن تمكن من إحراز هدفين في شباك أودينيزي في الدقيقتين 31 و70، في المواجهة التي انتهت بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي إلى 14 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة متقدماً بفارق هدفين أمام البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

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