صور: العنكوشي في غرفة ملابس برشلونة.. ومتفاعلون ينتظرون ميسي في ’الديوانية’!

2021/01/04 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أثار حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية لكرة القدم تفاعلاً ساخناً بصورة نشرها على حسابه في فيسبوك.

وتظهر الصورة التي نشرها العنكوشي، فجر الإثنين (4 كانون الثاني 2021)، نجم فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يمضي على قميص للنادي الكتالوني يحمل اسم العنكوشي.

وحصدت الصورة آلاف التعليقات بعضها أشاد بما يحققه العنكوشي على صعيد التسويق الإعلامي لفريقه، فيما دعا آخرون إلى التركيز على تطوير الدوري العراقي بد إنفاق الأموال لكسب الشهرة والأضواء.

وقدم متفاعلون قائمة بالأسعار الخاصة بقميص نادي برشلونة التي تحمل توقيع ميسي، فيما حملت غالبية التعليقات طابعاً ساخراً.

وتضمنت التعليقات مطالبات إلى العنكوشي للتعاقد من النجم ليونيل ميسي للعب في نادي الديوانية، خاصة وأن عقد أفضل لاعب في العالم لست مرات سينتهي قريباً مع النادي الإسباني.

وقال أحد المتفاعلين، "وقع وي ميسي.



لاعب بي ستين حظ"، فيما نشر آخرون صورة ساخرة تظهر رفض نادي الديوانية لحوار مفترض بدأه النجم الأرجنتيني لطلب الاحتراف في صفوف الفريق العراقي.

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