كردستان تقطع رواتب 10 الاف شخص والسبب؟

2021/01/04 | 13:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، الاثنين، عن قطع رواتب أكثر من 10 آلاف شخص يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني.وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه /المعلومة/، أن “القرار صدر بالاستناد الى قانون الإصلاح المرقم 2 لسنة 2020 ونظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كردستان”.واوضح البيان انه شمل “إيقاف الرواتب التقاعدية ل(10609) من الموظفين من الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة مثلما، وعددها 21588 ملفا وهم يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً”.وتابع أن “الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة- وظيفية، تقاعدية- يصل عددهم ل3909 اشخاص، والموظفون الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص”، مبينا أنه “على كل موظف اذا تضرر من هذا القرار بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار”.



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